ملخص أحداث العشر حلقات السابقة من مسلسل "مملكة الغجر"

شهدت أحداث العشر حلقات السابقة من مسلسل مملكة الغجر، مجموعة من الأحداث التي توضح حياة وقوانين الغجر، ففي بداية الحلقات ظهرت ياسمينا كوديانة الغجر "حورية فرغلي" التي قامت بتربيتها نعمة "فيفي عبده" كبيرة الغجر.
ودارت الأحداث حول عمل ياسمينا مع الباشا
ومن ضمن اعمال نوري قتلة للحصان الذي قامت ياسمينا بتربيتة، ليأخذ مبلغ
ويشك نوري في العاملين معه، ويتوصل إلي أن ياسمينا هي التي فعات ذلك، ويذهب لها بروؤف "حازم سمير" ليعرف منها تفاصيل سرقتها له، ويعجب بها روؤف يتزوجها ويهربو سويًا إلي لبنان.
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