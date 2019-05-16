ملخص أحداث العشر حلقات السابقة من مسلسل "مملكة الغجر"

شهدت أحداث العشر حلقات السابقة من مسلسل مملكة الغجر، مجموعة من الأحداث التي توضح حياة وقوانين الغجر، ففي بداية الحلقات ظهرت ياسمينا كوديانة الغجر "حورية فرغلي" التي قامت بتربيتها نعمة "فيفي عبده" كبيرة الغجر.

ودارت الأحداث حول عمل ياسمينا مع الباشا

نوري "سامح السريطي" الذي يعمل بمساعدة الغجر، وأكتشفت ياسمينا عملة بأشياء كثيرة مشبوهة غير السرقة منها تجارة البشر والاعهضاء البشرية.ومن ضمن اعمال نوري قتلة للحصان الذي قامت ياسمينا بتربيتة، ليأخذ مبلغالتأمين عليه، مما جعل ياسمينا تنتقم منه وتوقف صرف التأمين عن طريق سرقة ايملات شركتة وأرسال رسالة لشركة التأمين لوقف صرف الشيك.ويشك نوري في العاملين معه، ويتوصل إلي أن ياسمينا هي التي فعات ذلك، ويذهب لها بروؤف "حازم سمير" ليعرف منها تفاصيل سرقتها له، ويعجب بها روؤف يتزوجها ويهربو سويًا إلي لبنان.