محمد مغربي عن "بدل الحدوتة 3": نجاحة فاق توقعاتي

أثارت الحلقة التاسعة من مسلسل "بدل الحدوتة 3"، إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مما جعلها تصدرت تريندات السوشيال ميديا.



ومن جانبه أعرب الفنان الشاب محمد مغربي، عن سعادته بردود الفعل الإيجابية التي جاءت اليه حول مسلسل بدل الحدوتة 3 بشكل عام وعن الدور الذي جسده بشكل خاص، لافتا علي أن ردود الفعل فاقت توقعات.



وأكد مغربي في تصريحات خاصة ل بوابة الوفد انه يجسد خلال أحداث عمل مسلسل بدل الحدوتة 3 دور شاب صعيدي يعيش في محافظة القاهرة.



يذكر أن مسلسل "بدل الحدوتة 3"، بطولة دنيا سمير غانم و محمد سلام وتأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي. التي جاءت اليه حول مسلسل بدل الحدوتة 3 بشكل عام وعن الدور الذي جسده بشكل خاص، لافتا علي أن ردود الفعل فاقت توقعات.وأكد مغربي في تصريحات خاصة ل بوابة الوفد انه يجسد خلال أحداث عمل مسلسل بدل الحدوتة 3 دور شاب صعيدي يعيش في محافظة القاهرة.يذكر أن مسلسل "بدل الحدوتة 3"، بطولة دنيا سمير غانم و محمد سلام وتأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي.

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