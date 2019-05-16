أثارت الحلقة التاسعة من مسلسل "بدل الحدوتة 3"، إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مما جعلها تصدرت تريندات السوشيال ميديا.
ومن جانبه أعرب الفنان الشاب محمد مغربي، عن سعادته بردود الفعل الإيجابية
وأكد مغربي في تصريحات خاصة ل بوابة الوفد انه يجسد خلال أحداث عمل مسلسل بدل الحدوتة 3 دور شاب صعيدي يعيش في محافظة القاهرة.
يذكر أن مسلسل "بدل الحدوتة 3"، بطولة دنيا سمير غانم و محمد سلام وتأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد مغربي عن "بدل الحدوتة 3": نجاحة فاق توقعاتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.