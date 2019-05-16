كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد إمام بائع خضار بعد تشرده في الشوارع بـ "هوجان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل "هوجان"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، اجواء من الكوميديا، والاكشن بينه وبين أبطال العمل.

ومن أبرز تلك الأحداث، تشرد "هوجان"، في الشوارع، عبد ان قام بطلاق "نوجا"، بحث عن العمل لعدة ايام، لكن اصحاب المحلات رفضوا.

وفي هذا السياق اشترى "هوجان"، بعض أصناف الخضار بالأموال التي أعطاها له "حورس"، بعد ان ترك منزل "نوجا"، وقام ببيع الخضروات في احدى مواقف الاتوبيسات.

"هوجان"، مسلسل مصرى من إنتاج عام 2019 بطولة النجم محمد عادل أمام، ومن اخراج شيرين عادل، ومن تاليف: محمد صلاح العزب.