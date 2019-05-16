كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطف ابن مصطفى شعبان من داخل مدرسته بـ "أبو جبل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل "أبو جبل"، بطولته الفنان مصطفى شعبان، أجواءً من الدراما والحزن، والتشويق والإثارة.

ومن ضمن هذه الأحداث، خطفت زوجة "شعبان"، أبن عم "حسن أبو جبل"، بعد تم تجديد حبس زوجها 15 يومًا، على ذمة التحقيق معه في قضية حرق شقة "أبو جبل".

وبعد محاولة العثور، على الطفل، تاكد "أبو جبل"، ان زوجة شعبان، هي من خطفت "علي"، ليذهب لها، وتصارحة انها من خطفته حتى يتنازل عن القضية.

المسلسل تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته محمد دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، صلاح عبد الله.