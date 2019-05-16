السقا يتصدر تويتر عقب حرقه لمحمد ممدوح في ولد الغلابة

شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "ولد الغلابة" للنجم أحمد السقا، والتي تعرض على شاشة "mbc مصر، العديد من الأحداث المفاجئة وغير المتوقعه.

إنفصل "عامر" في بدايه الحلقة عن صفية، عقب علمه بأن أخيها "عيسى" أحمد السقا، يعمل بتجارة المخدرات، فقام بتحميل "عزالها وعفشها" ووضعه أمام منزل "عيسى"، مما جعلها تشعر بالحسرة والحزن.

وقرر ضاحي، -محمد ممدوح- أن يُوقع بين "صفية" -أنجي المقدم- وأخيها "عيسى"، وحاول اقناعها بانتقامها منه، مؤكدًا أنه تزوج شقيقتها "قمر" للانتقام من عيسى بسبب رفضه زواجه من صفية.

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وبالنسبه إلي "فرح" -مي عمر- سرقت مسدس زوجها "عزت" وأعطته لـ"عيسى" لينفذوا خطتهم بالانتقام وقتل كل من "ضاحي" و"عزت".

ودبر لهم "عزت" فخ، واحتجزهم في مكان، وأثناء عتابه لزوجته "فرح"، قام "عيسى" بضرب أحد الرجال الذي يحمل السلاح، وانطلقت النيران ليقتل "عزت"، أما "ضاحي" ضربه "عيسى" ضرب مبرح، ثم اشعل النيران بجسده.

جدير بالذكر ان "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا، ومحمد ممدوح ومي عمر، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وإدوارد، وكريم عفيفي، وهادي الجيار، وصفاء الطوخي وآخرون، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، والمنتج صادق الصباح.