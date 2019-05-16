باسل خياط يطلب دانييلا رحمة للزواج في عاشر حلقات "الكاتب"

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بدأت الحلقة العاشرة من مسلسل "الكاتب" بزيارة الكاتب ليونس جبران لمنزل المحامية مجدولين للاطمئنان عليها بعدما امتنعت عن الرد على مكالماته، ولكن لقائهما لم ينتهِ على نحو جيد، حيث وضع جبران، مجدولين على رأس قائمة المشكوك بهم في مراقبته وتهديده، حيث كلف التحري الخاص به، البدء في مراقبتها بعدما شك فيها عندما استمع إلى حديث زميلتها في المكتب، والتي أكدت له أن مجدولين تعرفه من قبل التطوع للدفاع عنه في قضية مقتل تمارا.

وبمراقبة التحري لمجدولين تأكدت شكوك جبران، حيث أنها خرجت من منزلها، وذهبت إلى منزله، وبدأت في التجوال حوله، ثم مضت إلى طريقها، ليذهب جبران إليها ويسألها عن سبب فعلتها، لكنها نفت علاقتها بأي مما يتحدث عنه، وأخبر الصحفي رائد صاحب دار النشر "أبو سعيد" بما توصل إليه، حيث اكتشفت أن مجدولين تراقب جبران، وجبران يلاحقها.

واعتذرت مجدولين لجبران على طريقتها السيئة معه، وعزمته على العشاء في منزله بصحبة والديها، ليفاجئهم بطلب يد مجدولين، لكن والدها طرده، فيما أعربت مجدولين عن سعادتها بالطلب، وحبها له، وموافقتها على الزواج منه.

مسلسل "الكاتب" تأليف ريم حنا وإخراج رامي حنا، وانتاج شركة إيجل فيلمز جمال سنان، ويلعب بطولته الفنان السوري باسل خياط، والفنانة اللبنانية دانيلا رحمة، وندى أبوفرحات.