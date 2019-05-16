كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد علمه بحملها.. حمادة هلال يصالح ايتن عامر في "ابن أصول" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام حمادة هلال "هشام" بمصالحة نعمة "ايتن عامر" والتي تزوجته سرا، واصرت علي الطلاق منه بعد زواجه من رانيا منصور وبعد طلاقها اكتشفت انها حامل، وعند علم "هشام" بحمل "نعمة" قام بصلحها والعودة لها مرة أخري وذلك خلال احداث الحلقة العاشرة من "ابن اصول".

"ابن أصول" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد بكير، إنتاج شركة سنيرجى، وبطولة حمادة هلال، سوزان نجم الدين، أيتن عامر، هبة حسن، محمد نجاتى، رانيا منصور، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، حمزة العيلى، أحمد كرارة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مع وجود بعض مشاهد الكوميديا.