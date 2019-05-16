كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دانييلا رحمة على رأس قائمة المشكوك بهم عند باسل خياط في "الكاتب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع الكاتب باسل جبران محاميته مجدولين على رأس قائمة المشكوك بهم في مراقبته وتهديده، حيث كلف التحري الخاص به، البدء بمراقبة دانييلا رحمة، بعدما شك فيها عندما استمع إلى حديث زميلتها في المكتب، والتي أكدت له أن مجدولين تعرفه من قبل التطوع للدفاع عنه في قضية مقتل تمارا.

وبمراقبة التحري لمجدولين تأكدت شكوك جبران، حيث أنها خرجت من منزلها، وذهبت إلى منزله، وبدأت في التجوال حوله، ثم مضت إلى طريقها.

مسلسل "الكاتب" تأليف ريم حنا وإخراج رامي حنا، وانتاج شركة إيجل فيلمز جمال سنان، ويلعب بطولته الفنان السوري باسل خياط، والفنانة اللبنانية دانيلا رحمة، وندى أبوفرحات.