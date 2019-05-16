كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. أحمد العوضي يساند ياسمين عبد العزيز في "لآخر نفس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصاعدت الأحداث في الحلقة العاشرة من مسلسل "لاخر نفس" حيث يحاول "أدهم" حمد العوضي، أن يحل مع ياسمين عبد العزيز "سلمى" لغز التاريخ الموجود على السلسة التي تركها "حازم" كهدية لـ"سلمى" قبل وفاته.

و أعلن التنظيم الإرهابي المعروف باسم "أنصار الحق" والذي ينتمي إليه "ياسر"، مسؤوليته عن الحادث الإرهابي، وتذهب "سلمى" مع "أدهم" إلی العين السخنة، في الفندق الذي اعتادت الذهاب إليه مع فتحي عبد الوهاب "حازم"، في محاولة العثور على الهاردات المتبقية وحل اللغز.

والمسلسل تأليف أمين جمال وعبدالله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي، بطولة ياسمين عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبدالحليم، مراد مكرم، وهبة عبدالغني.