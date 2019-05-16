كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد عبدالعزيز يعاني من مرض السرطان في "كلبش3" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت مساء اليوم العاشرة من مسلسل "كلبش3"، بطولة الفنان أمير كرارة، والذي يجسد دور سليم الانصاري، وشهدت الحلقة اجواء من الاثارة والتشويق.

من أبرز تلك الاحداث، خاض اللواء "جلال"، حرب مع السرطان، حتى لا يعلم من فريق العمليات الخاصة، وعلى راسهم "سليم الانصاري"، ويصابو بأحباط ولا يستطيعو استكمال المهمة، وهي الوقوع برجل الاعمال الفاسد أكرم صفوان.

مسلسل "كلبش 3" من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، أميرة العايدي، محمد علي رزق.