بعد طلاقها.. كريم محمود عبدالعزيز يتقدم لخطبة أسماء أبو اليزيد في "هوجان"

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غضب الفنان "هوجان"، من زوجته نوجا، لمشاركة "الحراق، وحورس"، سرقة محل ذهب، وبعد خلال تقسيم المسروقات نشبت مشادة كلامية بينهم، واصرارها على الاستمرار في العمل بالسرقة المتاجر المنازل، ونتج عنها انفصل "هوجان" عن "نوجا"، وترك المنزل التي سكنو فيه بعد ان تشرد فتره بالشوارع.

وفي نفس السياق، تقدم "لطفي الحراق"، لخطبة "نوجا"، مما اثار هذا الطلب دهشة غضب "ام نوجا"، ورفضت أن تزوجها لـ"الحراق".

"هوجان"، مسلسل مصرى من أنتاج عام 2019 بطولة النجم محمد عادل أمام، ومن اخراج شيرين عادل، ومن تاليف: محمد صلاح العزب.