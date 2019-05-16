كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. ملخص أحداث الحلقة العاشرة من "دفعة القاهرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة العاشرة من المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة" دخول "لطيفة" إلى المستشفى بعد محاولة "دلال" إجهاضها بإعطائها مسكّن للآلام يساعد على الإجهاض حين شكت في حملها، ولكن النزيف التي تعرضت لم يؤثر على حياة جينيها، وتمكنت الفتيات من إنقاذها في الوقت المناسب.

وهددت "نزهة"، "دلال"، بعد انكشاف مكيدتها ومحاولتها إجهاض "لطيفة"، زوجة حبيبها السابق يوسف، والذي استمع إلى حوارهما، وواجه "دلال" ثم صفعها على وجهها وتركها ورحل.

وفرض والد "ناصر" سيطرتها وتحكماته على منزل الشباب، حيث أيقظهم لصلاة الخليج 365 دون إرادتهم بعد ضربهم بعصا من الخيزران، وتضمنت الحلقة مواجهة بين التؤام "إقبال" و"سبيكة"، حيث اتهمت الأخيرة الأولى بمحاولة تقليدها وخداع جارهما الضابط المصري، لتطالبها "إقبال" بتركها مرة واحدة تمثل دورها حتى تتمكن من الظهور لأنها دائمًا ما تطغى عليها في حال وجودهما معًا، وانتهت أحداث الحلقة بإعلان الرئيس جمال عبدالناصر تأمين قناة السويس.

"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.