كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. ملخص أحداث الحلقة العاشرة من "الواد سيد الشحات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "الواد سيد الشحات" وصول سيد وفخر لمكان العفريت خالد أبوالوفا الذي لَبْس شقيقتهما دعاء، وإقناعه بالتنازل عن لبسها، وتركها، وهو ما تمكنا منه، وعاد لعالم الإنس مجددًا.

وبعد عودتهما، حصل على أموال شقيقتهما التي سرقتها من السحاوي، واتفقا على إعادتها، لكن دعاء لم ترضخ لهما، وبعدها حاولا والدهم تهدئتهم ثم سرق الأموال وهرب.

وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن.