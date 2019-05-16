كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. كيف اختفى أحمد فهمي في عالم الجن؟ (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "الواد سيد الشحات" اكتشاف سيد الشحات الذي يؤدي دوره الفنان أحمد فهمي، طريقة الاختفاء في عالم الجن، وهي الحيلة التي سيستخدمها في إقناع الجن الذي يلبس أخته دعاء في الخروج منها.

وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن.