كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. "بيسة" تكسب معركتها مع كاظم في السيطرة على المدرسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمر بيسة في إفساد التقاليد الخاصة بالمدرسة الإنترناشونال التي امتلكت نصفها بالميراث، حيث شهدت الحلقة التاسعة مشادة بينها وبين "كاظم" أمير المصرى الذي استعان بشخصين من حرس خاص له من أجل السيطرة على المدرسة وإعادة تقاليدها من جديد ولكن بيسة تدخل في مشادة معه وتستطيع إعلاء كلمتها.

قررت بيسه اصطحاب خالتها "سماح" إيمان السيد- معها في المدرسة وفتحت كانتين لبيع الطعام إلى التلاميذ، فيما تقوم بيسة بإعطاء محاضرة مزيكا شعبية مستعينة بالطبلة وفرقتها، كما تستجيب لطلب سلامة المحامى سليمان عيد، بقبول ابنه طالب في المدرسة بعد فصله من مدرسته ولكنها تجد شرط إنهاء إجراءات التحاقه بالمدرسة من الإدارة وتحديدًا مدام "شويكار" بوسى، وعند عرض الأمر على كاظم يرفض الأمر بسبب بدء العام الدراسى إضافة إلى أنه لابد من إجراء مقابلة معه.

سكسكة بدأت تشغيل الكشك وتبدأ في مشاكلها بعدما ضربت جارها بسبب رفضه وضع فيشة الكهرباء الخاصة بالثلاجة عنده في المنزل إلى أن يأتى "مأمون" – محمد أنور ويهدئ الأمور، وتستدرج سكسة مأمون لمعرفة أخبار المدرسة وآخر تطورات ميراث بيسة فيها ولكن مأمون يرفض إعطاءها أي معلومات ويتركها.

مسلسل البرنسيسة بيسة" يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج تامر مرسي، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.