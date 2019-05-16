كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قمر ولد الغلابة": سعيدة بالعمل مع شقيقي.. وكواليس تصوير المسلسل ممتعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الفنانة ريم سامي، الوجه الشاب التي شاركت بمسلسل ولد الغلابة، بطولة النجم أحمد السقا، إننا بدأنا تدريبات اللهجة الصعيدية للتغلب على مصاعب شخصية "قمر" بالمسلسل قبل بدء التصوير ب3 أسابيع تحت اشراف عبد النبي الهواري، لافتة إلى أن كواليس مسلسل ولد الغلابة ممتعة وشيقة.

وأضافت سامي، في لقاء خاص لها بقناة الغد، أن " محمد سامي" مخرج المسلسل شقيقها، وشعرت بمتعة كبيرة بالعمل معه وتعلمت منه الكثير، موضحة أن أحمد السقا قدم لها العديد من النصائح خلال تصوير المسلسل.

وأشارت الفنانة الشابة إلى أنها سعيدة بخوضها تجربة التمثيل، وستسعى لتقديم أدوار مختلفة، موضحة أن ستختار أدوارها بعناية بغض النظر عن تواجدها أو انتشارها.