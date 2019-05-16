كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. مقتل نورهان لغز جديد للجمهور في "قمر هادي"(فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل "قمر هادي" لغزا جديدا فجرته كاميليا الشخصية التي تجسدها الفنانة "نورهان" زوجة عصام"محسن محيي الدين" بعدما كشف هادي أبو المكارم "هاني سلامة" خيانتها لشقيقه عصام وواجهها بفضحها إذا لم تكشف له حقيقة ما يحدث حوله ويدبر له، ولكن لم يكن لديها معلومات كافية حول ما يدبر له سوى أن شقيقه عصام استولى على كل ما يملك، ولكن هادي أكد لها بأنه سوف يفضحها بالتسجيلات التي لديه.

وانتهت الأحداث نهاية بشعة خلقت حالة جديدة من الحيرة والألغاز لدى الجمهور حينما شاهد الجمهور عبر شاشات القنوات الفضائية سقوط كاميليا "نورهان" من شقتها في العقار التي تسكن فيه مع زوجها على الأرض وتوفيت وفي نفس الوقت هادي "هاني سلامة" ذهب بسيارته مسرعا من مكان الحادث وكان يراقبه مروان أبو المكارم"حمزة العيلي"، ومن هنا انهالت العديد من التساؤلات حول هل كاميليا انتحرت خوفا من قيام هادي بفضحها أو هادي هو من قام بقتلها.

ويعد مسلسل "قمر هادى" التعاون الثالث الذي يجمع هانى سلامة برؤوف عبد العزيز، بعدما تعاونا سويا في مسلسلي "فوق السحاب" و"طاقة نور".

المسلسل تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، بطولة هاني سلامة ويسرا اللوزي وداليا مصطفى ومحسن محيي الدين ورشدي الشامي ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور، وآخرون.