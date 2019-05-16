تامر حبيب يبكي بسبب غوريلا رامز جلال في «رامز في الشلال».. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

انضم السيناريست المصري تامر حبيب، لضحايا الفنان رامز جلال، في برنامج “رامز في الشلال”، والذي يتم تصويره في إندونيسيا، ويذاع عبر فضائية mbc مصر.

وبدأ رامز جلال، الحلقة بمقدمة ساخرة كعادته خاصة من زيادة وزن تامر حبيب، وطوله.

وخلال الحلقة كشف تامر حبيب، أنه يستعد لطرح فيلم “أهل العيب”، مع الفنانة منة شلبي، والمخرج محمد ياسين.

وأصيب تامر حبيب، بنوبة خوف شديدة بعد سقوطه في النهر وحاول رامز جلال، المتنكر في شخصية رجل الإنقاذ إلى جانبه استفزاره بكافة السبل، عن طريق “بوق”، الإنقاذ الذي يصدر صوتًا عاليًا أو استفزازه بحركاته العفوية فوقه.

وردد تامر حبيب الشهادتين، وذلك بعد فقدانه الأمل في إنقاذهم، كما ظل يصرخ طوال الحلقة.

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وقام تامر حبيب، بالبكاء وإخفاء وجهه بيديه بسبب خوفه من الغوريلا، وبعد كشف رامز جلل، عن وجهه، قام بالنظر إليه دون أي كلام ليفاجئ “حبيب” بذلك فيرد عليه قائلًا: “حرام عليك يا خي”.

وكشف تامر حبيب، أن أكثر فنان سيفرح فيه بعد وقوعه ضحية لمقلب رامز، هو الفنان أحمد السقا، والفنانة منى زكي، والفنانة منة شلبي.

كان رامز جلال قد كشف في الحلقة الأولى من البرنامج سبل الإيقاع بالضيوف، وذلك بعد أن يتم إقناعهم أنهم يشاركون في برنامج مسابقات أو أنهم مطلوبون لتصوير إعلان وتم الاستعانة بالمخرج اللبناني جاد شويري، والإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، ليساعدا في عملية الإيقاع بالضيف.

ويقدم رامز جلال خلال الحلقة، دور مساعد الإنقاذ الذي يظهر متخفيًا إلى جانب الضيف، في فقرة ويتخفى بزي الغوريلا في أخرى، قبل أن يكشف عن شخصيته الحقيقية للضيف.