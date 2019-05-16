أحمد السعدني يُغيّر أقواله في تحقيقات مقتل زوجته بـ«زي الشمس»

بعد التأكد من وفاة فريدة "ريهام عبد الغفور" بجريمة جنائية، بدأت التحقيقات مع المقربين منها، لتشهد حلقة اليوم من مسلسل "زي الشمس"، كذب عمر "أحمد صلاح السعدني" على وكيل النيابة، بتأكيده أنه كان في الإسكندرية وقت وقوع الجريمة، بينما هو كان في القاهرة، الأمر الذي صدم نور "دينا الشربيني"، والتي طالبته بتصحيح أقواله.

الصدمة الأكبر بعد القبض عليه أثناء تصحيحه لأقواله، ليصبح هو الوحيد المشتبه به، والذي يملك الدافع في جريمة قتل فريدة.

وتدور أحداث مسلسل "زي الشمس"، في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول، بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور"، وتشتبه في كل من حولها.

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ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داوود، وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك، وعمر السعيد، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزيز.

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