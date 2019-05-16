شكرا لقرائتكم خبر عن نظرة عن قرب لملابس Daenerys فى الحلقة قبل الأخيرة من Game of Thrones.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت شبكة HBO المنتجة للمسلسل الفانتازى الشهير Game of Thrones صورا خاصة لملابس الممثلة إميليا كلارك التى تجسد شخصية Daenerys، من الحلقة الخامسة، قبل الأخيرة من الموسم الثامن والأخير.
وقالت شبكة HBO إن ملكة التنانين Daenerys حظيت بملابس مذهلة فى الحلقة الخامسة قبل الأخيرة من الموسم الثامن فى مسلسل Game of Thrones أضفت عليها هالة خاصة خلال قيامها بحرق King's Landing.
ملابس Daenerys فى الحلقة قبل الأخيرة من Game of Thrones
وشهدت الحلقة قبل الأخير من مسلسل Game of Thrones أحداثا ساخنة، وصفت بـ"معركة الجنون" نظرا لأحداث الحرب التى شنتها Daenerys ضد سيرسى بدافع الانتقام منها، بعدما قتلت مساعدتها ميساندى.
Daenerys فى بداية الحلقة الأخيرة من المسلسل
ومن المقرر أن تعرض الحلقة الأخيرة من المسلسل الفانتازى العالمى Game of Thrones يوم الأحد، فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.
أم التنانين فى Game of Thrones
إميليا كلارك فى Game of Thrones
مشهد آخر للممثلة إميليا كلارك فى Game of Thrones
مشهد حرق كينجز لانديج
نظرة أم التنانين على كينجزلانديج فى Game of Thrones
مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه على شبكة HBO الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز.
ويروى مسلسل Game Of Thrones قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.
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