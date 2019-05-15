أحلام تقدم هدية مميزة لمروان خوري.. شاهدوا ما هي؟

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كتب امير فتحي في الأربعاء 15 مايو 2019 11:52 مساءً - عبرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عن حبّها الشديد واحترامها الكبير للفنان اللبناني مروان خوري من خلال هدية خاصة ارسلتها له خلال شهر رمضان، وهي عبارة عن باقة ورود ملونة كبيرة وأحد العطور.
وبدوره قام خوري بنشر صورة الهدية على إحدى صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليها قائلا: “شكر كبير للنجمة التي أحبها احلام الشامسي”.
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