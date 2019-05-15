شاهد.. محمد ممدوح عن طريقة نطقه للكلام: “انا اسف”

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 مايو 2019 11:52 مساءً - اعترف الممثل محمد ممدوح أن صراحته تدخله في بعض المشاكل، موضحا أن أسوأ شيء في شخصيته هو أنه يقلق كثيرا على عمله.

وتحدث خلال حلوله ضيفا على برنامج “25 سؤالا” الذي يعرض عبر قناة “العربية” عن الانتقادات التي وجهت له بسبب طريقة كلامه في أعماله، وقد ممدوح اعتذاره لجمهوره قائلا: “أنا آسف”.

وأكد محمد ممدوح أنه يحب أن يجعل حياته الشخصية سرية وبعيدة عن الإعلام، فيما وصف نفسه بالشخص الرومانسي، كما كشف خلال الحلقة عن عمره وهو 38 عاما.