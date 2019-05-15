كتب امير فتحي في الأربعاء 15 مايو 2019 11:52 مساءً - اعترف الممثل محمد ممدوح أن صراحته تدخله في بعض المشاكل، موضحا أن أسوأ شيء في شخصيته هو أنه يقلق كثيرا على عمله.
وتحدث خلال حلوله ضيفا على برنامج “25 سؤالا” الذي يعرض عبر قناة “العربية” عن الانتقادات التي وجهت له بسبب طريقة كلامه في أعماله، وقد ممدوح اعتذاره لجمهوره قائلا: “أنا آسف”.
وأكد محمد ممدوح أنه يحب أن يجعل حياته الشخصية سرية وبعيدة عن الإعلام، فيما وصف نفسه بالشخص الرومانسي، كما كشف خلال الحلقة عن عمره وهو 38 عاما.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. محمد ممدوح عن طريقة نطقه للكلام: “انا اسف” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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