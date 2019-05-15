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كتب امير فتحي في الأربعاء 15 مايو 2019 11:52 مساءً - نشرت الفنانة حلا الترك صورة لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها الـ17.
وأثارت الترك المتابعين بحجم شفتيها في الصورة التي نشرتها بعد أن أغلقت التعليق عليها، حيث ظهرت كأنّها خضعت لعملية التجميل ونفخت شفتيها كما لم نشاهدهما من قبل.
الجدير بالذكر أن حلا الترك نفت أكثر من مرة حقيقة خضوعها لعمليات التجميل، وأوضحت أنّها لا تزال صغيرة في السن كما أنّها ليست بحاجة إليها. ولكن يتضح أنها تراجعت عن رأيها واختارت أن تكبر حجم شفتيها.
كانت هذه تفاصيل خبر حلا الترك تنفخ شفتيها.. فهل خضعت لعملية تجميل ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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