مهيرة بن عبد العزيز لـ محمد بن راشد: “نحن شعب محظوظ بسموك”

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 مايو 2019 11:52 مساءً - نشرت الإعلامية مهيرة عبدالعزيز، عبر حسابها على “إنستجرام”، صورة لها مع الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء.
وعلقت مهيرة على الصورة، قائلةً: “يتجدد اللقاء السنوي مع فارس العرب، القائد الحكيم الشيخ محمد بن راشد في شهر #رمضان المبارك، نحن شعب محظوظ بسموك”.
وكانت لجين عمران قد نشرت صورة من نفس المناسبة مع الشيخ محمد بن راشد وعلقت عليها: ” أكرمك الله على الفطور يا قائد و شيخ الرجال (الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم) .. و كل عام و أنت أسعد يا مسعد كل من حولك”.
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