والد حلا الترك يُهنّئها بعيد ميلادها.. فهل تعود المياه لمجاريها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنّ الأمور تسير على ما يُرام بين المغنية والممثلة البحرينية حلا الترك ووالدها المنتج محمد الترك، بعد فترة جفاء طويلة بينهما.

وهنّأ الترك ابنته حلا بعيد ميلادها الذي يصادف اليوم 15 مايو، ونشر صورة لنجلته عبر "إنستغرام" وأرفقها بتعليق قال فيه: "كل عام وانتي بألف خير أميرتي والعمر كل يارب وما يحرمني منك".

وبدتْ زوجةُ والد حلا الترك، المغنية المغربية دنيا بطمة غير مكترثة بتهنئة الترك لابنته، علمًا بأن بطمة استغلّت أجواء شهر رمضان لتُطلق مبادرة صلح مع ابنة زوجها حلا الترك وذلك منذ أيام خلال حلولها ضيفةً على برنامج "حلوة رمضان".

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وشهدت علاقة الترك ودنيا بطمة وحلا توترًا منذ انتقال الأخيرة إلى بيت والدتها، وفي يونيو تبرّأ الترك من نجلته منذ انتقالها إلى حضانة والدتها منى السابر واحتدام الخلاف بين ابنته وزوجته.

وكانت الخلافات بين حلا الترك مع والدها قد وصلت إلى حد تبرؤه منها، بعدما احتدم الخلاف بينها، وبين زوجته دنيا بطمة، لا سيما منذ حصول والدتها منى السابر، على حق حضانتها، وانتقالها للعيش معها.