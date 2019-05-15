سامح حسين يقع في فخ "هاني في الألغام"

القاهرة - لايف استايل
وقع النجم سامح حسين، ضحية الحلقة السادسة من برنامج "هاني في الألغام"، الذي يقدمه الفنان هاني رمزي، عبر فضائية "الحياة"، وبدأ في تعنيف سائق السيارة بشدة، بعدما أقدم على زيادة سرعة السير وسط التلال الرملية والمنحدرات شديدة الوعورة.
وقال "رمزي"، خلال الحلقة، للفنان سامح حسين، من خلال مكبرات الصوت التي كانت متصلة بسيارته: "إن شاء الله تبقى وش السعد عليا.. نفسي أخد الجوائز كلها"، فما كان من "حسين"، إلا أن يوجه له الشكر، قائلا: "حبيبى ربنا يكرمك.. وآخر أعمالي الفنية فيلم بكيا.. وبصور حاليا مسلسل جديد".
يذكر أن إعلان البرنامج كشف عن بعض ضحايا هاني رمزي، وأبرزهم روجينا وإدوارد وأحمد العوضي، والمطرب الشعبي أحمد شيبة، ودنيا عبد العزيز، ومحمد لطفي، ومحمد رياض، ولاعب كرة القدم عصام الحضري والفنانة انتصار، وسامح حسين، ومحمد رجب، ومحمود عبد المغني، ووفاء عامر، ويسرا اللوزي، وناهد السباعي، ونجلاء بدر، وسوزان نجم الدين، وهالة صدقي.
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