سمية الخشاب تطالب طليقها أحمد سعد بـ"الصمت""

حلت النجمة سمية الخشاب ضيفة في الموسم الثالث من برنامج "شيخ الحارة" للإعلامية بسمة وهبة، على فضائية "القاهرة والناس".

ردت سمية الخشاب على مقولة زوجها السابق أحمد سعد بأنها "ست مش تمام"، وقالت سمية الخشاب إن هناك كمية تناقد في كلام أحمد سعد، واتهمامات وكذب وظلم، فلا يوجد رجل يتزوج وبعد الانفصال يخرج للحديث عنها قائلا: "هو كدة راجل تمام".

وأضافت سمية الخشاب أن سبب شرط أحمد سعد عدم ظهوري أنا أو ريم البارودي في "شيخ الحارة" دليل على خوفه، فأنا لدي الكثير ما يُخيفه، موضحة بأنها تريد عيش حياة هادئة بعيدة عن الضغط النفسي، مشيرة إلى أن أحمد سعد أساء لي ولشعبيتي أمام جمهوري، وأن سمعتي خط أحمر.

وطالبت سمية الخشاب طليقها بالسكوت قائلة: "أسكت خالص أحسنلك"، وأن أحمد سعد يقوم بالتمثيبل على الجمهور، وتابعت : أنا لم أقم بالتشهير به، وحياتي في خطر معه ومليئة بالتعاسة.

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"شيخ الحارة" هو برنامج حواري تقدمه الإعلامية بسمة وهبة للسنة الثالثة على التوالي، وتستضيف في حلقاته عددًا من مشاهير الفن والسياسة والرياضة والإعلام، وينقسم البرنامج إلى 3 فقرات على مدى ساعة واحدة، وتتطرق بسمة فى الحوار عن تساؤلات مثيرة للجدل في حياة ضيوفها.



وكانت أولى حلقات البرنامج قد حققا نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي استضافت فيهم الراقصه دينا والنجم أحمد أدم وآيتن عامر وأحمد سعد وإبراهيم سعيد والمحامي سمير صبري ورانيا يوسف.

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