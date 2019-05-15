أحمد السقا يشيد بدور "صفية" التي تجسده الفنانة إنجي المقدم

أشاد النجم أحمد السقا، بدور "صفية" التي تجسده الفنانة إنجي المقدم، في مسلسله الجديد "ولد الغلابة"، والذي يخوض به السباق الرمضاني الجاري.

وشارك "السقا" جمهوره، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، بصورة لتصدر مشهد مواجهة "صفية" لشقيقها "عيسى" ضمن أحداث المسلسل قائمة الأكثر تداولاً، بعدما أدته بإتقان شديد نال إعجاب الجمهور، وعلق عليها قائلاً: "اللهم لك الحمد لله".

وحمّلت "صفية" شقيقها مسئولية قتل شقيقتهما "قمر"، والتي تجسدها الفنانة ريم سامي، على يد شقيقهم الرابع "ضاحي" الفنان كريم عفيفي، كما واجهته بعمله في المخدرات، ليرد "عيسى" عليها بأنه لجأ إلى طريق المخدرات بسبب تحمله مسؤولية المنزل كله بعد وفاة والدهما؛ وذلك بسبب سوء أحوالهم المادية في هذا الوقت.

"ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا، وإنجي المقدم، ومي عمر، ومحمد ممدوح (تايسون)، وغيرهم، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.

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