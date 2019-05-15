بدايات ومحطات الفنان هادي الجيار في عالم الفن

يعيش النجم هادي الجيار، حالياً حاله من النشاط الفني، حيث اصبح علامة مميزة في الدراما الرمضانية كل عام، وإستطاع أن يكتسب قاعدة جماهيرية كبيرة من جميع الأعمار.

حقق هادي الجيار، نجاحات كثيرة في الأونة الأخيرة بتجسيده لدور الشر، الذي برع فيه ونال إعجاب المشاهدين ورواد السوشيال ميديا.

هو ممثل مصري حاصل على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وقد بدأ مشواره الفني عندما جائته الفرصة للاشتراك في مسرحية "مدرسة المشاغبين"، وكانت من انجح مسرحياته التي مثل فيها دور لطفي، شارك فيها الزعيم عادل إمام والامبراطور أحمد ذكي ونجم الكوميديا سعيد صالح، والفنانة سهير البابلي ويونس شلبي، وحققت نجاحاً كبيراً منذ عرضها في أكتوبر عام ١٩٧٣ حتى الأن، وتوجه بعدها إلي التليفزيون.

قدم هادي الجيار دور الكوميديا وبرع فيه وقدمه عدد كبير من المسرحيات والمسلسلات، ولكن في الفترة الأخيرة ابتعد عن الكوميديا وقرر ان يخوض في التراجيدي، واختياره للأدوار الصعبة التي نالت إعجاب الجمهور.

وشارك الجيار، في الموسم الرمضاني ٢٠١٦، في مسلسل "الأسطورة"، بطولة النجم محمد رمضان، الذي حقق نجاحا كبيراً وحاذ على أعلى نسبة مشاهدة، وجسد الجيار دور "مختار"، تدور أحداث العمل حول شاب خريج كلية الحقوق يدعى ناصر الدسوقي (محمد رمضان) يسكن في منطقة شعبية، يسعى إلى الانضمام للسلك القضائي، ولكن نظرًا لسمعة شقيقه السيئة الذى يعمل تاجرًا للسلاح ويدعى رفاعي يتم رفضه، ويتورط بعدها (رمضان) في الإجرام الذي يمارسه شقيقه خاصًة بعد دخول أخيه في صراعات مع تاجر سلاح كبير، فيقوم هذا التاجر بقتله وتلفيق قضية تجارة سلاح له، ليدخل (رمضان) السجن على إثر هذه القضية.

وفي عام ٢٠١٧، شارك الجيار في مسلسل، "كفر دلهاب"، بطولة النجم يوسف الشريف، وجسد من خلاله دور "أبو العز" شيخ الغفر"، وتدور أحداث المسلسل في أحد العصور القديمة في أحد الكفور التي تقع في قرية مسحورة يدعى كفر دلهاب وهناك قتيلة قتلت وعادت هذه الروح لتنتقم من القرية حتى تتم الاستعانة بالطبيب سعد(يوسف الشريف) ليعثر على قتلتها وبعد ذلك يتبين لنا أن كل ذلك من تدبير الطبيب سعد انتقاما لموت والدته التي تسبب بموتها عمه بهاء الدين (محمد رياض) وأثناء هذه الاحداث يتضح ان اسمه شهاب الدين كدخده ابن أخ بهاء الدين الذي اعتقد انه ميت ولكنه اخفى شخصيته وعاد لينتقم منه لمقتل ابيه وأمه.

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ويواصل الجيار نجاحاته، حيث يشارك هذا العام في المارثون الرمضاني ٢٠١٩، بمسلسل "ولد الغلابة"، بطولة النجم أحمد السقا، ويتألق الجيار في العمل بدور الشر ويجسد خلاله شخصية "عزت" وهو تاجر مخدرات ومتزوج من فتاة صغيرة يجبرها على العيش معه بدون رغبتها، وتحدث بينه وبين السقا الكثير من الصراعات.

يذكر أن فريق عمل "ولد الغلابة"، لفت أنظار المشاهدين منذ عرض الحلقة الأولى من أحداث العمل، وتصدر المراكز الأولى ضمن قائمة أكثر الهاشتاجات تداولا عبر تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكثر من أربع مرات منذ عرض المسلسل حتي الآن، والإشادات التي نالها صناع العمل من النقاد الفنيين والصحافة المصرية والعربية.

"ولد الغلابة"، بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح تايسون، مي عمر، إنجي المقدم، ريم سامي ،هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، صفاء الطوخي، مجدى بدر، وآخرون، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، للمنتج صادق الصبّاح.

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