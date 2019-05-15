محمد ثروت يحيي ذكرى انتصارات العاشر من رمضان في الأوبرا

يحيي المطرب محمد ثروت، اليوم الأربعاء، على مسرح خيمة "هل هلالك" بساحة مسرح الهناجر بالأوبرا احتفالية ذكرى انتصار العاشر من رمضان والذي يتم فيه تكريم رموز هذا النصر.

ومن المقرر، أن يغني ثروت من أعمال أكتوبر، وخللي السلاح صاحي، عاش اللي قال،احلف بسماها، ثم مصر أول نور في الدنيا بلدي، وكذلك ينشد أغانيه الدينيه بمناسبة الشهر الكريم، ومنها روضة الهادي، القلب يعشق ، لأجل النبي، النبي ذاك الامام يارسول الله اجرنا، وذلك بمصاحبة الفرقه الموسيقيه بقيادة د.علاء عبد السلام.

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