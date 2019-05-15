شكرا لقرائتكم خبر عن يرون جريجوى في صور من كواليس الحلقة الـ5 لـGame Of Thrones والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت الحلقة الخامسة وقبل الأخيرة من الموسم الثامن والأخير لـ مسلسل Game Of Thrones، والتي طرحت باسم "The Bells"، واليوم انتشرت بعض من الصور لـ كواليس تصوير الحلقة، والتي يظهر فيها الممثل الدنماركى، يوهان فيليب أسبايك، الذى يؤدى دور "يرون جريجوى"، بمفرده، وصورة جمعته بـ جيمى لانيستر "نيكولاج كوستر والداو"، ووواحدة مع بعض طاقم العمل.



game of thrones



game of thrones



game of thrones

بدأ عرض مسلسل Game Of Thrones فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.