صور.. خطوبة الفنان السورى محجوب القاسم شقيق النجم مجد القاسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان السورى محجوب القاسم "شقيق النجم مجد القاسم" بخطوبته على عروسته "لبنى" بمدينة عالية فى لبنان، واقتصر الحضور على أهل العروسين. من ناحية أخرى يحضر الفنان محجوب القاسم لألبوم غنائى جديد متنوع اللهجات. يذكر أن محجوب، صدر له مؤخرا "ديو" باللهجة السورية مع شقيقه النجم مجد القاسم يحمل عنوان "المرسيدس" من كلمات مراد الزرعونى وألحان مجد القاسم وتوزيع نوار البحيرى وإخراج ميدو بارون. Advertisements

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