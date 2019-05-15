شكرا لقرائتكم خبر عن "كلبش3" الحلقة 10.. ظهور المصالح الدولية ضد مصر.. وتصفية ناصر سيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال استعراض الحلقة العاشرة من مسلسل "كلبش3" بطولة النجم أمير كرارة والذى يعرض على قناة ON E فى تمام الساعة الثامنة مساء، سقط اللواء جلال خطاب – أحمد عبد العزيز على الأرض، بعد إصابته بوعكة على إثر مرض الكانسر الذى يعانى منه، كما تحدث عونى أشرف مصيلحى، مع خطاب وأكد له أنه تأكد من حضور رجل الخليج "رياض المصرى" إلى القاهرة، وبعد التحريات الأمنية، تأكد أنه لم يأت إلى مصر لحضور مؤتمر وخلافه مما يثير الشك، وأمر خطاب بمراقبة تليفونه فى الفندق وكل تحركاته.

وعلى جانب آخر ، بدأ مالك نجل سليم الأنصارى يستفيق من وعكته الصحية، على إثر إصابته بفيرس خطير، وشجعه والده وأكد له أنه لم يترك حقه وسيظل يحارب من أجله ضد أكرم صفوان، كما وعده أنه سيعطيه درساً فى حب مصر، وفى نفس المشهد تتجسس خدامة مالك على الحديث بينه وبين ابنه، فى لافتة من المخرج بيترميمى، إذ سيكون لها دور فى نقل معلومات عن سليم ونجله لأكرم صفوان فى الحلقات المقبلة .

وتقابل محمود علوان بالفعل مع "رياض المصرى" وتحدثا عن الأزمة الأقتصادية المحتملة لدول العالم العربى والعالمى بشكل عام، وأن كل الأطراف تحاول تأمين نفسها وتجمع الأموال، وطلب منه إقامة كيان معارض يضم كل المعارضين فى البلدان العربية، وآن الأوان أن يدخل المعارضون فى المشهد كصف واحد، كما طلب رياض من علوان أن يبدأ فى تنفيذ مخططات الحلفاء الدوليين ومصالحهم بدءا من مصر أرض الكنانة بما أنها أكبر الدول العربية .

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وعقب المقابلة، شك رياض المصرى أن محمود علوان يسأل كثيرا ويمثل ضغطاً لمعرفة أشياء لا تخصه، ولذلك قرر أكرم صفوان تصفية محمود علوان بعدما أبلغه رياض المصرى أن الأخير سيعطلهم عن مصالحهم، وبالفعل أمر صدام بتصفية محمود علوان.

"كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.