شكرا لقرائتكم خبر عن "كلبش3" الحلقة 10.. إسلام جمال يسخر من المعلومات.. والعوضى يصرف الفلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل "كلبش3" بطولة النجم أمير كرارة، أحداثًا غير متوقعة، إذ أمر اللواء جلال خطاب "بروسلى" – أحمد العوضى بصرف المبالغ التى أخذها من المعلم "أيوب" لكى لا يشك فيه، وقال له نصًا: "دلع نفسك أنت ومراتك وابنك"، كما دار حديث بين "هبة" ابنة محمود علوان – ناصر سيف، وبين "ريم " – يسرا اللوزى، عن تجربة الأدمان التى مرت بها، إذ فتحت قلبها عن حزنها الشديد من صديقتها الوحيدة التى علمت مؤخرًا أنها تراقبها وتنقل جميع أخبارها إلى أحد الأشخاص، كما عبرت عن حزنها بعد ما عرفته عن والدها السياسي، واللافت للنظر أن يسرا اللوزى حاولت الوقوف بجانبها خاصة فى محنتها وجعلتها تتقوى بوالدها وأصدقائها.

وعلى جانب آخر، اتفقا سليم الأنصارى ومحمود علوان على المقابلة مع "رياض المصرى" أحد الرجال الخليجيين، ووضعوا خطة للمقابلة، كما كلف سليم الأنصارى ريم بمراجعة التدريب مع محمود علوان والخطة التى وضعوها معا.

وذهبت أمانى كمال إلى أمجد صفوان - إسلام جمال - وقالت له إن سليم الأنصارى لم يعطيها وجهًا من يوم ما بدأت العمل فى الشركة، وأبدى أمجد سخريته من المعلومات وتفاهاتها.

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"كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.