داليا مصطفى: بتابع قمر هادى وكلبش3 فى رمضان.. ولهذا السبب خفت من جوزى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة داليا مصطفى، أنها تعلمت قيادة السيارات من والدها، وتحب القيادة بنفسها، ومرة واحدة فقط استعانت بسائق لكنه "بوظ" عربيتها فاستغنت عنه، وصرحت بأنها لا تستخدم "كلاكس" السيارة إلا عند الضرورة القصوى فقط.
وأضافت خلال وجودها ضيفة على برنامج «التوصيلة عالنجم»، مع المذيع تامر بشير على «نجوم إف إم»، اليوم الأربعاء: "أنها تحب منطقتها شبرا وتزورها حتى الآن وتسترجع أيام زمان بالمدرسة وشراء الحرنكش والدوم وتحب تتمشى فى شوارع الساحل وروض الفرج".
وأوضحت: «أنها تستغرب من الجيل الجديد فى قيادة السيارات حيث يستخدمون "جى بى اس" دائمًا ولا يعتمدون على ذاكرتهم فى حفظ الشوارع والطرق، وأكثر ما يثير غضبها أثناء القيادة غباء الآخرين على الطريق".
وأكدت أنها كانت تهتم بنظافة السيارة من الداخل والخارج لكن أيام زمان أما الآن فأولادها لا يجعلونها تهتم بذلك حاليًا، وأنها تحب الروائح العطرة بالسيارة ولكن زوجها النجم شريف سلامة لا يعجبه ذلك.
وتطرقت للحديث عن أعمالها الفنية، ومشاركتها فى مسلسل "قمر هادى" للنجم هانى سلامة هذا الموسم بالسباق الرمضانى، وأنها تنتظر المشاركة فى أى عمل سينمائى، وقالت إنها تشاهد مسلسل "السهام المارقة" لزوجها شريف سلامة وأنها وقت تصوير العمل كانت متخوفة منه بسبب انشغاله الدائم فى المسلسل فضلاً عن انغماسه الشديد فى الشخصية، وأيضًا تتابع "كلبش 3" للنجم أمير كرارة.
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