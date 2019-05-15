شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت روجينا عن حضورها مهرجان كان لتكريم يوسف شاهين من 22 سنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بصورة من 22 سنة، فتحت الفنانة روجينا، صندوق ذكرياتها حيث حضورها مهرجان كان السينمائى فى العيد الخمسينى لتكريم المخرج الراحل يوسف شاهين، برفقة الفنانين هانى سلامة وعباس أبو الحسن وعبد الله محمود.

وعن تلك الزيارة، قالت الفنانة روجينا: "الفترة دى مهرجان كان والصورة دى من مهرجان كان سنة ٩٧ العيد الخمسينى للمهرجان من أهم الذكريات فى حياتى لأنى كنت أول بنت فى جيلى تسافر مهرجان كان وكمان مع مخرج عظيم الأستاذ يوسف شاهين فى فيلم المصير".



الفنانة روجينا

وتوجهت بالشكر إلى الفنان العباس أبو الحسن، قائلة: "بشكر عباس أبو الحسن على الصورة لأن فيها ذكريات غالية على قلبى فيها المرحوم عبد الله محمود كان فنان وإنسان عظيم وهانى سلامة وكنا فى البدايات أخوى وهو كان متولينى فى السفرية دى وعباس أبو الحسن وعلى فكرة كنا لسه مدخلش مجال التمثيل".

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وتابعت: "كنا فى حفلة بعد تكريم الأستاذ العظيم يوسف شاهين على مجمل أعماله وكنت حاسة بفخر لأن القاعة والحضور واقفوا خمس دقائق يصفقون للأستاذ كنت فخورة بيه وأنه مصرى بفنه أجبر العالم على احترامه وتقديره".

يذكر أن فيلم المصير قدمه المخرج العالمى يوسف شاهين فى عام 1997، وقدم بطولته كل من نور الشريف وليلى علوى ومحمود حميدة وصفية العمرى ومحمد منير وخالد النبوى وأحمد فؤاد سليم وروجينا وأحمد مختار وهانى سلامة.

وأسدل الستار على حفل افتتاح مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ 72، أمس والذى يستمر حتى 25 مايو الجارى وذلك بعرض فيلم الافتتاح "The Dead Don’t Die" بمسرح Grand Théâtre Lumière، وهو العرض الأول عالميا للعمل المتنافس بالمسابقة الرسمية للمهرجان وهو من تأليف وإخراج جيم جارموش وبطولة سيلينا جوميز وآدم داريفر وبيل موراى وتيلدا وينستون وغيرهم.