شكرا لقرائتكم خبر عن "الواد سيد الشحات" يتصدر المشهد الكوميدى ويغرد خارج الصندوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجاح جديد يحققه النجم أحمد فهمى فى الدراما التليفزيونية هذا العام من خلال مسلسله "الواد سيد الشحات" الذى يعرض فى شهر رمضان الجارى بشكل حصرى على شاشة DMC حيث يحقق العمل نجاحاً كبيرا منذ انطلاق عرضه، وبعد انتهاء الأسبوع الأول من الشهر الكريم أصبحت الرؤية واضحة، وبات "الواد سيد الشحات" متصدراً للأعمال الكوميدية ويغرد منفرداً فى هذا العام.

أحمد فهمى كعادته اختار فكرة كوميدية خارج الصندوق حيث اعتاد على اللعب فى هذه المنطقة سواء فى السينما أو الدراما سواء مع هشام وشيكو أو بعد انفصاله عنهما وقدم "ريح المدام" كأول بطولة مطلقة له فى الدراما العام قبل الماضى وحقق به نجاحاً كبيراً متفوقاَ على العديد من المسلسلات الكوميدية التى تم عرضها فى نفس الموسم والذى شهد تواجد العديد من نجوم الكوميديا الكبار.

لعب أحمد فهمى فى "الواد سيد الشحات" على فكرة الحلقات المتصلة المنفصلة التى تجد قبولاً فى الأعمال الكوميدية، من خلال موضوع يعتمد على التنوع فى التناول حيث تجد فى كل حلقتين موضوع مختلف وقصة غير الأخرى ولكن الكل مرتبط بالفكرة الأساسية، فبعد مرور 10 حلقات تجد أن المسلسل ذهب فى حلقاته لأجواء الفراعنة والهندى والعفاريت وأيضاً التسعينات ومازالت الحلقات تكشف عن العديد من الموضوعات الكوميدية وهذا تنوع كبير جعل المشاهد لا يشعر بالملل.

ظهور العديد من الشخصيات التى تم تقديمها فى الأفلام أو المسلسلات البارزة القديمة بشكل كوميدى وغير متوقع أضاف العديد من المواقف الكوميدية، فظهرأبطال المسلسل حتى الآن بشخصيات "صابر الهلالى" التى قدمها يوسف منصور فى فيلم "قبضبة الهلالى"، وشيرين سيف النصر وابراهيم نصر وليلى علوى والحلقات المقبلة تشهد ظهور ابراهيم الأبيض وهوجان وآخرين ويتم تناول هذه الشخصيات بشكل كوميدى دون المحاكاه لأعمالهم.

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أضاف أحمد فهمى هذا العام فى الواد سيد الشحات عدد من الأغانى خلال الحلقات والتى تزيد من الجانب الترفيهى خاصة وأن هذه الأغانى تقدم بشكل كوميدى وساهمت بشكل كبير فى تفاعل المشاهدين مع الحلقات، حيث تضمنت الحلقات حتى الآن أغنية هندية جمعت بين أحمد فهمى وهنا الزاهد بعنوان "جايبين جاتوه"، وأغنية لمحمود الليثى بالفرعونى بعنوان "ولا غنخ أمون"، كما غنى فهمى كذلك أغنية "جلجلى" مع حميد الشاعرى بشكل كوميدى.

مسلسل "الواد سيد الشحات" يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا"، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على الحلقات مثل أكرم حسنى، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت.

تدور أحداث "الواد سيد الشحات" حول شاب فقير يتزوج من فتاة غنية، ويتعجب الناس من هذا الزواج وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بعصابة يطاردونه بسبب مبلغ 6 ملايين جنيه قام أحد أفراد عائلته بالنصب عليهم وأخذ المبلغ ويحاولون استراداد المبلغ منه، ليلجأ إلى شقيقه محمد عبد الرحمن فى رحلة استرجاع هذه الأموال.