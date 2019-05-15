روجينا تكشف كواليس أول زيارة لها بمهرجان كان السينمائي.. (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:

كشفت الفنانة روجينا، عن ذكرياتها مع المخرج الراحل يوسف شاهين، موضحة أنه أجبر العالم على احترامه بفنه، وأنها واحدة من الأجيال التي تعلمت في مدرسته.

وطرحت روجينا صورة قديمة لها تجمعها بالفنان هاني سلامة والراحل عبد الله محمود، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "الفترة دي مهرجان كان والصورة دي من مهرجان كان سنة 97.. العيد الخمسينى للمهرجان".

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وتابعت: "من أهم الذكريات فى حياتى لإنى كنت أول بنت فى جيلي تسافر مهرجان كان، وكمان مع مخرج عظيم الأستاذ يوسف شاهين في فيلم المصير، بشكر عباس أبو الحسن على الصورة، لأن فيها ذكريات غالية على قلبي، فيها المرحوم عبد الله محمود كان فنان وإنسان عظيم، وهاني سلامة، وكنا فى البدايات، أخويا وهو كان متوليني في السفريى دي وعباس أبو الحسن".

وأضافت: "كنا لسه مادخلناش مجال التمثيل وكنا في حفلة بعد تكريم الأستاذ العظيم يوسف شاهين على مجمل أعماله، وكنت حاسه بفخر، لأن القاعة والحضور وقفوا 5 دقايق يصقفوا للأستاذ، كنت فخورة بيه وأنه مصري، بفنه أجبر العالم على احترامه وتقديره، الله يرحمك يا أستاذ أجيال كتير اتعلمت فى مدرستك والحمد لله إني واحدة منهم".