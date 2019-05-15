ساويرس: تنظيم مهرجان الجونة "أحسن 100 مرة من كان"

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
اعتبر رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، تنظيم مهرجان الجونة السينمائي، بأنه "أفضل 100 مرة من مهرجان كان".
وحرص المهندس نجيب ساويرس، على حضور حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ72، وظهر على السجادة الحمراء مع عدد من نجوم ومشاهير العالم.
وقال "ساويرس" في تدوينة عبر حسابه على "تويتر"، الأربعاء: "بصراحة تنظيم مهرجان الجونة والجو المصاحب له، أحسن ميت مرة من مهرجان كان.. حتى الافتتاح وتنظيم الرد كاربت.. وطبعا شهادتي مجروحة لكن معلش ده رأيي".
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