في عيد زواجهما الرابع.. شريف رمزي يحتفل مع زوجته على طريقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان شريف رمزي، على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، اليوم، ألبوم صور لحفل زفافه على الفنانة ريهام أيمن وذلك في ذكرى عيد زواجهما الرابع.
وكتب رمزي، في تعليقه على الصور، قائلًا: "عيد زواجنا الرابع سعيد يا حبيبتي، أنا بحبك جدًا، أنا سعيد جدًا ومحظوظ جدًا لأنك في حياتي، وستكوني دائمًا".
يُذكر أن الفنان شريف رمزي تزوج من الفنانة ريهام أيمن في 15 مايو 2015، وبعدها اعتزلت التمثيل.
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