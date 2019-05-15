هنا شيحة تنشر على حسابها: "الأحلام.. يا إما تتحقق يا إما أمشي وأبطل احلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

قالت الفنانة هنا شيحة، إن الحياة بالنسبة لها هي الحلم اللي بيتحقق، وأنها لا تحب أن تظل الأحلام أحلام.

وعلقت "هنا" عبر حسابها علي "انستجرام" قائلة: "أنا مش بحب الأحلام تفضل أحلام.. يا تتحقق يا إما أمشي وأبطل احلم.. الحياة بالنسبالي هي الحلم اللي بيتحقق.. ولنا في الخيال حياة .. الحلم و الخيال هما اللي بيخلو لحياتنا طعم ومعنى.. خلي حلمك كبير وخلي خيالك أوسع ".

يذكر أن الفنانة هنا شيحة غابت عن المشاركة والظهور في دراما رمضان هذا العام.