- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
قالت الفنانة هنا شيحة، إن الحياة بالنسبة لها هي الحلم اللي بيتحقق، وأنها لا تحب أن تظل الأحلام أحلام.
وعلقت "هنا" عبر حسابها علي "انستجرام" قائلة: "أنا مش بحب الأحلام تفضل أحلام.. يا تتحقق يا إما أمشي وأبطل احلم.. الحياة بالنسبالي هي الحلم اللي بيتحقق.. ولنا في الخيال حياة .. الحلم و الخيال هما اللي بيخلو لحياتنا طعم ومعنى.. خلي حلمك كبير وخلي خيالك أوسع ".
يذكر أن الفنانة هنا شيحة غابت عن المشاركة والظهور في دراما رمضان هذا العام.
كانت هذه تفاصيل خبر هنا شيحة تنشر على حسابها: "الأحلام.. يا إما تتحقق يا إما أمشي وأبطل احلم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.