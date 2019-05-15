بالصور: أحلام تعبر عن حبها الكبير لهذا النجم اللبناني وتقدم له هدية مميزة

مرة جديدة، أعربت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ الشامسي عن حبّها الشديد واحترامها الكبير للنجم اللبناني ​مروان خوري​ من خلال هدية خاصة ارسلتها له خلال شهر رمضان.

وحرص النجم المتمير على تقديم الشكر لها من خلال نشر صورتين للهدية التي حصل عليها عبر حسابه على إنستغرام وهي عبارة عن باقة ورود ملونة كبيرة وأحد العطور التي تقوم بانتاجها وبيعها في “بوتيكي”.

ووجهت له رسالة رقيقة جاء فيها “إلى كل القصائد والألحان الى الكبير موران خوري. الى الفنان الشامل في زمنا الجميل”. ورد عليها برقي المعهود “شكرا جزيلا الى النجمة العظيمة التي أحب واحترم”.

وليست المرة الاولى التي تبدي فيها احلام حبها لخوري بل سبق وكتبت على مواقع التواصل الاجتماعي “مروان خوري عشقي الأبدي”، وبادرها هو بالردّ قائلاً: “من طيب أصلك أحلام”.