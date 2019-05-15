حلا الترك تصدمُ الجمهور بإطلالتها في عيدها الـ17.. هل حقنتْ شفتيها؟

صدمتْ الفنّانة البحرينيّة، حلا الترك، متابعيها بإطلالتها في عيد ميلادها الـ17، من خلال نشرها صورة عبر حسابها الرّسميّ على إنستغرام. حيث ظهرتْ بنيولوك، جعلها تبدو أكبر من عمرها، بحسب المعلّقين.

وقال متابعو حلا، إنّ وضعها لهذا النّوع من المكياج، قد جعل ملامحها تبدو أكبر، فضلًا عن تعليقاتهم على شفاهها المنتفخة، الأمر الذي أثار الشّكوك حول خضوعها لعمليّة تجميل، وحقن.

وعاتبها عدد كبير من متابعيها على السوشال ميديا، بعد نشر الصّورة، موضّحين، أنّ جمالها كان يكمن في ملامحها الطفوليّة الرّقيقة والبريئة، مشيرين، إلى أنّها ما زالت صغيرة على الظّهور بهذا الشّكل، الذي يعطيها عمرًا أكبر.

ووجهت إحدى متابعيها نصيحة لها، قائلة: “يا ختي لا تكبري شفايفك والله حلوة على طبيعتها”، ووافقتها الرأي أخرى: “بدري على الفيلر ونفخ الشفايف ياحلوة”.