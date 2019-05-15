شاهد.. تبادل الاتهامات بين سمية الخشاب وأحمد سعد "رايح..جاي" بمواقع التواصل الاجتماعي

أثارت الفنانة سمية الخشاب حالة من الجدل مرة أخرى ، بتصريحاتها خلال حوارها مع وسائل الإعلام على شبكة الإنترنت "شيخ الحارة" على فضائية القاهرة والناس ، مساء اليوم الأربعاء ، يشعر علي بعض رسائل طليقها المطرب والملحن أحمد سعد .

ستظل تتقدم بطلبات لجنة تسوية المنازعات بالوكالة في تاريخ 28 مارس الماضي برقم 269 لسنة 2019 ، وتحولت إليه جلسة مؤرخة 11 أبريل ،

سمية الخشاب لأحمد سعد: "أنا اللي تطلبت الطلاق"

بدأت بتطليقها قبل الاجتماع.

ووجهت الفنانة رسالة لأحمد سعد ، قائلة: "حضرتك مطلقتنيش غيابي ، أنا اللي تطلب الطلاق ، أنا مبعرفش اتكلم معاه بالعقل" ، مشيرة إلى أنها "تفاجأت أن بيته إيجار مش تمليك ، وكل اخواته "أنا مش عايشه في لوكاندة .. أنا

Advertisements

تركت المنزل وذهبت في مع أسرتي".

وتابعت ، "أنا أتجوزت يا سيدتي!" ، هل أنت بحاجة إلى مساعدة أو تخميني ، كانت بياخدوا فلوسه "، مضيفة:" حاولت أساعده واشتغلت سكرتيرته ومديرة أعماله ومحاسبة له ووقفت جمبه طول فترة جوازنا ".

تبادل الاتهامات بين سمية الخشاب وأحمد سعد تتصدر تويتر

وعقب اللقاء مع هشتاج سمية الخشاب و أحمد سعد ، عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، معلقة من الصور من عدد من الأفلام ، تعبيرًا على حالة الجدل الي أثارتها تلك العلاقة خلال الأيام الماضية.