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أثارت الفنانة سمية الخشاب حالة من الجدل مرة أخرى ، بتصريحاتها خلال حوارها مع وسائل الإعلام على شبكة الإنترنت "شيخ الحارة" على فضائية القاهرة والناس ، مساء اليوم الأربعاء ، يشعر علي بعض رسائل طليقها المطرب والملحن أحمد سعد .
ستظل تتقدم بطلبات لجنة تسوية المنازعات بالوكالة في تاريخ 28 مارس الماضي برقم 269 لسنة 2019 ، وتحولت إليه جلسة مؤرخة 11 أبريل ،بدأت بتطليقها قبل الاجتماع.
سمية الخشاب لأحمد سعد: "أنا اللي تطلبت الطلاق"
ووجهت الفنانة رسالة لأحمد سعد ، قائلة: "حضرتك مطلقتنيش غيابي ، أنا اللي تطلب الطلاق ، أنا مبعرفش اتكلم معاه بالعقل" ، مشيرة إلى أنها "تفاجأت أن بيته إيجار مش تمليك ، وكل اخواته "أنا مش عايشه في لوكاندة .. أنا
وتابعت ، "أنا أتجوزت يا سيدتي!" ، هل أنت بحاجة إلى مساعدة أو تخميني ، كانت بياخدوا فلوسه "، مضيفة:" حاولت أساعده واشتغلت سكرتيرته ومديرة أعماله ومحاسبة له ووقفت جمبه طول فترة جوازنا ".
تبادل الاتهامات بين سمية الخشاب وأحمد سعد تتصدر تويتر
وعقب اللقاء مع هشتاج سمية الخشاب و أحمد سعد ، عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، معلقة من الصور من عدد من الأفلام ، تعبيرًا على حالة الجدل الي أثارتها تلك العلاقة خلال الأيام الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. تبادل الاتهامات بين سمية الخشاب وأحمد سعد "رايح..جاي" بمواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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