سوبر ميرو تضبط عصابة تروج الأغذية الفاسدة بالحلقة العاشرة

استكمالًا لبطولات سوبر ميرو، استطاعت أميرة " إيمي سمير غانم "في الحلقة العاشرة من مسلسل سوبر ميرو، ضبط عصابة تروج الأغذية الفاسدة منتهية الصلاحية. سوبر ميرو، ضبط عصابة تروج الأغذية الفاسدة منتهية الصلاحية.

حيث كشفت أميرة عن أن العصابة تقوم بتغير تاريخ صلاحية عبوات تونة، وتروجها، مما أصاب عدد من الناس الذين تناولوها بحالات تسمم.



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