كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشار الشطي يصفع فاطمة الصفي بعد محاولة إجهاض مرام البلوشي في "دفعة القاهرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هددت الفنانة لولوة الملا، التي تؤدي دور "نزهة" في المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة"، الفنانة فاطمة الصفي والتي تلعب دور "دلال"، بعد انكشاف مكيدتها ومحاولتها إجهاض "لطيفة" والتي تجسد شخصيتها الفنانة مرام البلوشي، زوجة حبيبها السابق يوسف، والذي يؤدى دوره الفنان بشار الشطي، والذي استمع إلى حوارهما، وواجه "دلال" ثم صفعها على وجهها وتركها ورحل.

"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.