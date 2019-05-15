كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فاطمة الصفي تفشل في إجهاض مرام البلوشي بعاشر حلقات "دفعة القاهرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشلت "دلال" التي تؤدي دورها الفنانة فاطمة الصفي ضمن أحداث الحلقة العاشرة من المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة"، في إجهاض "لطيفة" التي تجسد دورها الفنانة مرام البلوشي، وذلك بعدما أعطتها مسكّن للآلام يساعد على الإجهاض حين شكت في حملها، ولكن النزيف التي تعرضت لم يؤثر على حياة جينيها، وتمكنت الفتيات من إنقاذها في الوقت المناسب.

"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري سحمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.