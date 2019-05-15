كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عبدالرحمن يسخر من زملائه بمسرح مصر في "الواد سيد الشحات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخر الفنان محمد عبدالرحمن نجم مسرح مصر، خلال أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "الواد سيد الشحات"، من زملائه بالفرقة، وذلك خلال المشهد الذي جمعه بشقيقه في العمل سيد الشحات الذي يؤدي دوره أحمد فهمي، والعفريت خالد أبوالفا، الذي لَبْس أختهما دعاء، ويريد الزواج بها، مؤكدًا أنه سيجري عملية تجميل في لبنان تحوله لإنسان، موضحًا أن العملية مضمونة ونجحت مع أبطال مسرح مصر، لكنها فشلت مع حمدي الميرغني، ليشير عبدالرحمن بدوره إلى أنه كان متأكدًا من أن حمدي الميرغني ليس إنسان.

وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن