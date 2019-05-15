كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صناع "الواد سيد الشحات" يسخرون من محمد رمضان وأوكا وأورتيجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "الواد سيد الشحات"، السخرية من أوكا وأورتيجا، حيث أطلق كل من سيد وفخر الشحات على أنفسهما اسمي أوكا وأورتيجا للتخفي في عالم الجن.

وسخر العفريت خالد أبو الوفا من الفنان محمد رمضان عبر تقليد طريقته في إلقاء الجمل الموزونة مثل: "ما تشعلش اللهيب وترجع تخيب"، و"ما تولعش النار وتعمل حوار".

وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن.