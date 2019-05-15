شريف مدكور يغادر المستشفى بعد جراحة استئصال ورم سرطاني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

غادر الإعلامي المصري شريف مدكور مستشفى دار الشفاء، وذلك بعد أيام من إجرائه عملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني في القولون.

وقبل مغادرته سجل مدكور مقطع فيديو، نشرته الصفحة الرسمية لمستشفى “دار الشفاء”، والذي أشاد خلاله بالطفرة التي شاهدها في المستشفى والمعاملة الطيبة من جميع العاملين.

الإعلامي المصري قال: “ربنا يشفي كل مريض وياخد السرطان اللعين.. الدكتور أحمد عبد العزيز، عندما أبلغني بإجراء الجراحة في مستشفي حكومي وهي مستشفى “دار الشفاء” أتخضيت، ولكن عندما شاهدت المستشفى أنبهرت ووجدتها أفضل من المستشفيات الخاصة”.

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مدكور أضاف “الألوان في المستشفي مبهجة وهذا يفرق معي كثيرا، وغرفة العمليات فيها أماكنيات غير موجودة في أماكن كثيرة والتمريض شيء غير عادي، والتعامل مع جميع المرضى على نفس المستوى سواء شريف أو أي شخص عادي”.

الإعلامي المصري اختتم كلامه بتوجيه الشكر لوزارة الصحة، ولجهودها في دعم المستشفيات، كما وجه الشكر لكل العاملين في مستشفى دار الشفاء وتمنى أن تكون كل المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة على نفس المستوى.

وكان الإعلامي شريف مدكور قد نشر مؤخرا فيديو له من غرفته بالمستشفى بعد إجراء جراحة لإزالة ورم خبيث بالقولون.

شريف ظهر لايف عبر حسابه الخاص على «أنستجرام»، وقال لمحبيه: « كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم عليكوا .. الحمد لله عملت العملية وإن شاء الله ابقى كويس .. عايز أشكر الناس اللى دعولى .. ربنا يخليكوا ليا.. إن شاء الله ابقى كويس .. كل سنة وانتوا طيبين .. ورمضان كريم».